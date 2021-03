La morte di Gesuino Manueddu.

Chi lo conosceva non può non ricordare la sua acutezza, la tenacia, unita da una grande cordialità. E poi la sua passione per lo sport, che l’età non aveva mai smorzato e che anzi la pensione aveva reso più forte. Gesuino Manueddu è morto lo scorso 9 marzo a Olbia all’età di 84 anni, stroncato da una malattia ai polmoni.

Commerciante per una vita, la sua morte che ha lasciato di sasso tutti gli amici. “Gesuino non mancava mai per la sua nuotata quotidiana – ricorda un’amica, Cristina Ricci -. Ci incontravamo spesso a Pittulongu e mi aveva colpito la sua tenacia e la sua cordialità”.

Una passione per il nuoto, che d’inverno proseguiva al Geovillage, dove lo conoscevano tutti. Non è mai mancato all’appuntamento con la vasca, fino alla chiusura, lo scorso anno, per il Covid. Ha lasciato la moglie Lina Cervino, con la quale viveva vicino al liceo Classico e la figlia Giuliana.

