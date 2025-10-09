Ferito da un maiale nelle campagne di Olbia, come sta l’81enne

Come sta l’anziano ferito da un maiale a Olbia.

Sono buone le condizioni dell’uomo di 81 anni che ieri, mercoledì 8 ottobre, a Olbia è rimasto ferito dopo essere stato morso da uno dei suoi maiali. L’anziano, come faceva abitualmente ogni giorno, si era recato nel suo terreno per dare da mangiare ai porci quando, in modo del tutto inatteso, uno di loro lo ha aggredito, colpendolo all’addome e provocandogli una ferita profonda.

Riuscito a chiedere aiuto nonostante il dolore, l’uomo è stato accompagnato dalla moglie al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. I medici, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, hanno disposto un intervento chirurgico. Le condizioni dell’ottantunenne, pur richiedendo osservazione, non sono considerate gravi. Gli operatori sanitari continueranno a monitorarlo nelle prossime ore, mentre tra conoscenti e vicini prevale lo stupore per l’improvvisa aggressività dell’animale, descritto fino a quel momento come tranquillo e abituato alla presenza del suo proprietario.

