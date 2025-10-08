Viene morso da un maiale, ferito un 81enne a Olbia

Un uomo aggredito da un maiale al pronto soccorso di Olbia.

Un 81enne è arrivato al pronto soccorso di Olbia con una ferita profonda provocata da un maiale. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, l’anziano sarebbe stato morso dall’animale mentre stava dando loro da mangiare.

L’allarme è scattato nel pomeriggio. L’81enne ha riportato gravi ferite ma, come stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, non è in condizioni preoccupanti. Successivamente, dopo le analisi, è stato operato d’urgenza ed è sotto osservazione.

