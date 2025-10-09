Auto in fiamme nel piazzale di Olbia, scatta l’allarme

Un’auto distrutta dall’incendio in piazzale De Rosa a Olbia.

* di Antonio Pauciulo

Minuti di allarme ieri sera nel piazzale Francesco De Rosa, a Olbia, dove intorno alle 22:30 è divampato un incendio che ha coinvolto un’automobile abbandonata, coinvolgendo in parte anche il mezzo parcheggiato accanto.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l’auto in fiamme risultava lasciata lì da tempo.

I vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente sul posto, riuscendo a domare le fiamme prima che si propagassero ulteriormente.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti gli agenti della polizia e i carabinieri per i rilievi del caso e per avviare le indagini: è ancora da accertare se si tratti di un episodio doloso o conseguenza di un guasto elettrico.

