I festeggiamenti per l’anniversario dei vigili del fuoco.

Tre giorni di eventi. Di manifestazioni e celebrazioni. Nel ricordo delle grandi tragedie che hanno segnato la storia di Olbia e della Gallura. E nel segno della prevenzione e della sensibilizzazione. Olbia come L’Aquila o Modena e altre grandi città italiane. Sede dell’ottantesimo anniversario della fondazione del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il comando provinciale di Sassari ha scelto la città per celebrare questo importante traguardo. Un luogo simbolo, per commemorare le sciagure di Curraggia nel 1983, di San Pantaleo nel 1989 e l’alluvione di Olbia del 2013. Ma anche per ricordare quanto la macchina dei soccorsi sia stata capace di coordinarsi e di intervenire in quei momenti di particolare gravità.

“Siamo felici di ospitare la festa della fondazione di Vigili del fuoco – ha commentato il sindaco Settimo Nizzi -. Come Comune abbiamo dato solo un piccolo aiutino, al resto hanno pensato tutto loro”.

Sarà una festa in più tappe. Si partirà il 14 luglio a San Pantaleo dove sarà allestita anche un’esposizione di attrezzature storiche a cura dell’associazione nazionale dei vigili del fuoco. Si proseguirà a Olbia il 17, dove farà tappa l’esposizione con l’aggiunta di una mostra fotografica in piazza Regina Elena. Si concluderà la sera del 18, con un concerto al Molo Brin della banda musicale nazionale del corpo dei vigili del fuoco.

“Il Comune ci ha dato più di una piccola mano. Ci ha dato una grande mano – riprende la battuta il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco Luigi Giudice -. La volontà è che non sia solo un evento di commemorazione, ma un evento gioioso aperto a tutta la cittadinanza”.

