L’attore Matt Damon è arrivato a Olbia.

È il protagonista di successi come Salvate il soldato Ryan, del Talento di Mr. Ripley, di The Departed. Il suo sguardo magnetico non lascia spazio a fraintendimenti. È Matt Damon la star del cinema di Hollywood, vincitore anche di un Oscar con il film Genio Ribelle.

Il bell’attore ha fatto il suo passaggio, questo pomeriggio, dalle porte dell’Aviazione Generale dell’aeroporto di Olbia. Era con la moglie, l’argentina Luciana Barroso, e le sue tre figlie, più un’altra bambina, figlia di amici di famiglia.

Secondo quanto si apprende Damon e famiglia erano diretti in Costa Smeralda per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Una meta che, come si sa, è sempre più apprezzata dalle star di Hollywood. Che abbia influito anche il successo del recente film Catch 22?

(Visited 110 times, 121 visits today)