L’appuntamento a Olbia.

Al via a Olbia la quinta edizione della Festa del tesseramento della Cgil Gallura. Si svolgerà il 2 giugno, il giorno della Festa della Repubblica, e sarà appuntamento sarà particolarmente significativo perché verranno festeggiati i 42 anni dall’apertura della sede provinciale della Cgil.

Una data significativa perché si tratta di una delle prime organizzazioni a strutturarsi autonomamente sul territorio. Vecchi dirigenti e militanti della Cgil ripercorreranno i momenti più importanti in cui la Cgil della

Gallura ha accompagnato – a volte con le proposte, altre con le critiche, altre ancora con la mobilitazione – la crescita e lo sviluppo economico, sociale, politico e culturale del territorio che costituisce la provincia che noi chiamiamo della Gallura.

Sarà un’occasione importante per tracciare un bilancio della crescita del nostro territorio e per affrontare le sfide che ci attendono per continuare il lavoro. La giornata del 2 giugno sarà articolata in due momenti. Nel primo, in via Del Piave a Olbia, alle ore 16, verranno inaugurati i nuovi uffici dell’organizzazione. Nel secondo, in piazza Nassiriya, a partire dalle ore 19.30 partirà la festa, patrocinata dal Comune di Olbia, che prevede l’esibizione sul palco del gruppo olbiese “il Volo” , la Sagra delle Cozze con la collaborazione del Comitato San Simplicio e una grigliata.