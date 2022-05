Una nuova palestra all’aperto a Palau.

Dopo il successo dell’area fitness di via Razzoli, inaugurata soltanto lo scorso inverno, a Palau sorge un nuovo parco calistenico. Nascerà nella zona est del centro urbano, ovvero nell’area verde dell’intersezione di via Capo d’Orso a sud, via dell’Isolotto ad ovest e via del Vecchio Marino a est.

La nuova palestra all’aperto sarà composta da parallele, anelli, barre a sospensione, gabbia e mezza gabbia e giochi per bambini. A fianco all’area fitness sorgerà anche una panca doppia, che va ad integrare la disponibilità di attrezzi presenti. Per scongiurare il rischio degli attacchi vandalici e degli agenti atmosferici, il Comune ha optato per la scelta di materiali resistenti in acciaio.