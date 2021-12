La festa della comunità romena.

Grande festa a Olbia per la Giornata Nazionale della Romania, in ricorrenza oggi, che si è tenuta nel cortile della nuova chiesa ortodossa che sta sorgendo a San Nicola.

Festeggiamenti molto partecipati, ai quali ha preso parte anche il sindaco Settimo Nizzi. E’ un grande gruppo quello dei romeni ortodossi in città: si contano infatti 2.849 abitanti, secondo l’ultimo censimento fornito dall’Istat nel 2019. La comunità romena è la più diffusa in città, con 44% degli stranieri residenti. Il numero degli immigrati a Olbia è del 10%, che conferma la città come la più multietnica della Sardegna.