La gestione dei rifiuti a Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura cambia radicalmente la gestione dei rifiuti: da lunedì 29 aprile, con un’ordinanza firmata dalla sindaca Nadia Matta, tutte le utenze domestiche e commerciali del territorio comunale sono obbligate a esporre i mastelli per la raccolta dei rifiuti esclusivamente tra le 7:00 e le 7:30 del mattino, nel giorno previsto per il ritiro. Una fascia oraria rigida, decisa per contrastare situazioni di degrado e criticità igienico-sanitarie.

Il provvedimento arriva dopo ripetute segnalazioni sulla presenza diffusa di contenitori lasciati aperti o esposti in modo scorretto, che hanno favorito la dispersione dei rifiuti su strade e marciapiedi. A peggiorare la situazione, si legge nell’ordinanza n. 28/25, la crescente presenza di animali selvatici, in particolare cinghiali e gabbiani, attratti dall’immondizia lasciata incustodita.

L’ordinanza vieta l’uso scorretto delle isole ecologiche, da destinare solo a casi eccezionali e a uso domestico. L’alternativa resta l’Ecocentro comunale in località Buoncamino, accessibile sei giorni su sette e anche la domenica durante l’estate. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative, come stabilito dal regolamento comunale.

