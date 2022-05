La festa di San Vittore ad Olbia.

Grande finale l’8 maggio nella chiesetta di San Vittore ad Olbia per la festa in onore del santo. Alle 11 i frati cappuccini di Sant’Ignazio hanno celebrato la messa nella chiesetta campestre, con la partecipazione del coro di Loiri. Successivamente si è tenuta la processione in onore di San Vittore accompagnata dal gruppo folkloristico di Olbia e dal coro di Loiri.

La festa continuerà tutta la giornata, dopo il tradizionale pranzo a base di carne di pecora offerto dagli allevatori locali si chiuderà la tre giorni di festa con musica e balli accompagnati dal suonatore di fisarmonica Gavino Maricca.