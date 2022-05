L’evento del carnevale a Tempio.

Grande successo a Tempio per la seconda edizione della manifestazione “Li carruleddi“, che ha visto una grande partecipazione (si parla di migliaia di persone) e tante grasse risate per il pubblico, al quale non è certo mancato il divertimento.

A trionfare è stata “La Sabbia” di Giacomo e Giovannino, al termine di una corsa sfrenata che parte dall’inizio di via Angioy e termina in piazza Manuritta. L’evento apre il carnevale estivo, che dopo il periodo difficile torna a rivivere con tutto il suo fascino.

Soddisfatti gli organizzatori, ovviamente, ma anche l’amministrazione comunale, che si è complimentata ed ha ringraziato chiunque abbia lavorato per la buona riuscita dell’evento. Presenti il sindaco Gianni Addis, il vice sindaco Anna Paola Aisoni e i diversi assessori di maggioranza ed opposizione.