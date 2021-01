Si smontano le luminarie di Olbia.

L’Epifania tutte le feste si porta via, come dice il proverbio. Così il Comune di Olbia fa smontare le luminarie, che in questo periodo difficile sono riuscite a rendere comunque magico il Natale.

A seguito dell’ordinanza, firmata per procedere allo smontaggio delle luci di Natale da parte della ditta, ci sarà anche un provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione stradale.

Dal 09 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, ci sarà una nuova segnaletica nelle seguenti strade: tutte quelle principali vie del centro, via del Filippi, via Acquedotto, via Porto Romano, via Sassari, viaRegina Margherita, via San Simplicio, via Vittorio Veneto, via Mameli, via Barcellona e via Brigata Sassari, via Zara di San Pantaleo, via Nazionale Berchideddu e via Genova.

