I festeggiamenti a Olbia.

La vittoria dell’Italia agli Europei è stata molto sentita anche a Olbia. Migliaia, giovani e meno giovani, ieri notte hanno manifestato la loro gioia con bandiere, cori, clacson e anche petardi.

Tuttavia, nonostante i lunghi festeggiamenti, sembra che l’euforia per la vittoria degli Azzurri non sia mai passata per il centro storico. Da stamattina il corso e le vie circostanti, fino al nuovo lungomare di via Redipuglia sono tornati tutti puliti e non ci sono stati nemmeno danneggiamenti.

