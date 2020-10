Fiamme in un ristorante di Olbia.

Incendio nella notte in un ristorante di Olbia. In via Porta Salina, le fiamme si sono levate dal locale richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

Gli operatori del 115 hanno dovuto lavorare per oltre un’ora per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Fortunatamente non si registrano intossicati.

