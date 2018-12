La Fiera del libro a Olbia dal 7 al 9 dicembre.

La mostra diffusa del libro sardo conquista un nuovo palcoscenico nel nord-est dell’isola. Per la prima volta, il circuito internazionale di promozione “L’isola dei libri”, un fiore all’occhiello dell’associazione Editori Sardi, fa tappa a Olbia con “Approdi letterari”: dal 7 al 9 dicembre, negli spazi di Olbia-Expò si terranno tre giornate di appuntamenti per accogliere incontri con scrittori, presentazioni di libri, conferenze, reading letterari e proiezioni di docu-film.

“La Fiera del Libro approda per la prima volta nella nostra città – afferma l’assessore alla Cultura Sabrina Serra –. Si tratta di una bellissima iniziativa che abbiamo programmato non a caso nel periodo prenatalizio e nel centro storico cittadino, pensata per tutte le fasce di età, dai bambini agli adulti. La Fiera si svolge nel contesto della politica di promozione della lettura che stiamo operando tramite le iniziative della Biblioteca Civica Simpliciana: vogliamo dare una bella opportunità agli appassionati della lettura, ma anche avvicinare alla stessa un numero sempre crescente di persone. Ringraziamo di cuore per il fondamentale contributo all’organizzazione dell’iniziativa l’Associazione Sarda Editori, gli operatori della nostra Biblioteca Civica Simpliciana, tutti gli editori che parteciperanno alla Fiera e tutti gli autori che saranno presenti alle presentazioni dei loro lavori in questi tre giorni che si preannunciano interessanti e intensi. Invito tutti a visitare la mostra: le festività natalizie sono un bel momento per regalare ed iniziare a leggere un buon libro”.

La manifestazione parte con un omaggio alla figura e all’opera del grande studioso di Bitti, Michelangelo Pira, a novant’anni dalla nascita, un percorso che vedrà impegnato l’antropologo e giornalista Bachisio Bandinu, che proprio nei giorni scorsi a Carbonia ha tenuto una brillante conferenza con l’AES per parlare agli studenti degli inganni della rete. L’incontro fa parte del format “Annales”, sezione felicemente inaugurata a maggio al Salone internazionale di Torino.

Tra le altre iniziative è molto attesa la proiezione, sabato sera, del docufilm “A Tenore”, che vede al suo esordio, come regista, il virtuoso musicista Gavino Murgia. Nell’arco dell’intero evento sono previsti numerosi incontri con gli autori – come il ricordo del compianto Manlio Brigaglia nel libro-intervista postumo “Tutti i libri che ho fatto” – e pubblicazioni tutte da scoprire tra romanzo, saggistica, bilinguismo, narrativa e storia.

Si arricchisce così di un nuovo tassello il progetto nato dalla volontà di diffondere, e rendere più capillare, la presenza delle opere pubblicate in Sardegna anche in aree periferiche dell’isola. Agli eventi sarà affiancata una vetrina completa dell’editoria sarda, una delle poche occasioni in cui scoprire in un unico allestimento le migliori proposte delle trenta case editrici isolane che hanno aderito all’iniziativa.

