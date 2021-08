Le fioriere in via Ferracciu a Olbia.

Comincia la riqualificazione delle vie parallele a via Regina Elena, attualmente in stato di degrado. Una di queste è via Ferracciu, che si trova subito dietro piazza Mercato. In questa strada sorgeranno delle fioriere.

Il posizionamento degli arredi urbani prevederà la dismissione di tutti gli stalli presenti lungo la via. “Il posizionamento di fioriere quali arredo urbano utili a delimitare altresì un percorso riservato ai pedoni”, si legge nella recente ordinanza, che ha istituito un divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata.

Per riqualificare via Ferracciu il Comune ha investito una spesa di 4mila e 255 euro. Rimandato, invece, il posizionamento delle fioriere in via De Filippi. Sulla strada, infatti, sono prossimi alla realizzazione degli interventi di manutenzione viaria. La spesa complessiva è di 14 mila e 615 euro.

(Visited 147 times, 147 visits today)