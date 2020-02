Il flash mob in aeroporto per Air Italy.

Un flash mob silenzioso per Air Italy. Mentre in aeroporto, domenica, si svolgerà l’incontro per fare il punto della situazione sulla liquidazione della compagnia, Olbia si riunisce per una manifestazione di protesta.

L’appuntamento è nella tarda mattina in aeroporto, vestiti di nero e con uno zaino o un trolley, sul quale è possibile attaccare dei messaggi di sostegno.

Al grido “Olbia, l’isola che c’è” si cercherà di far sentire il proprio sostegno per i 1500 lavoratori di Air Italy licenziati e tutta la preoccupazione per il futuro del territorio.

