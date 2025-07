La fortuna bacia Olbia, grossa vincita al 10eLotto

La vincita al 10eLotto a Olbia.

Un fortunato giocatore ha centrato la combinazione vincente del 10eLotto, aggiudicandosi una vincita di 30mila euro grazie a un “8 Oro” realizzato in via Lombardia. L’evento rappresenta uno dei momenti più importanti dell’ultima estrazione, che ha distribuito premi per un totale di 11,5 milioni di euro in tutta Italia.

La Gallura ha quindi contribuito a questo ricco bottino, segnando una tappa importante in un anno che finora ha visto superare i 2,2 miliardi di euro di premi assegnati dal 10eLotto in tutto il territorio nazionale. La fortunata vincita di Olbia si inserisce in un quadro più ampio di partecipazione e interesse per il gioco, che continua a coinvolgere un vasto pubblico di appassionati e giocatori.

