Conor McGregor a Baja Sardinia, vacanza in famiglia dopo le polemiche

Il lottatore Conor McGregor all’Aquadream di Baja Sardinia

Una vacanza con la famiglia in Sardegna per superare crisi e polemiche: Conor McGregor sorridente a Baja Sardinia. Sono state settimane pesanti per il rapporto tra il lottatore irlandese e la compagna Dee Devlin. Stanno insieme da parecchi anni e hanno quattro figli ma nell’ultimo periodo stanno affrontando duri ostacoli.

Nel giro di pochi giorni sono saltate fuori le foto di McGregor in spiaggia a Fort Lauderdale in atteggiamenti intimi con una donna misteriosa. Sempre dalla Florida arriva una denuncia per violenza sessuale. Come se non bastasse la rapper Azealia Banks ha rivelato di aver ricevuto molestie e foto intime da McGregor. Per saldare il rapporto di coppia la famiglia al completo ha scelto la Sardegna e Conor McGregor ha pubblicato le immagini della coppia felice assieme ai quattro bambini all’Aquadream di Baja Sardinia.

Non solo attori e cantanti scelgono il Nordest della Sardegna, ora è il momento degli sportivi. Mentre il lottatore di Mma si divertiva a Baja Sardinia il tennista più forte del mondo, Jannik Sinner, si godeva Porto Cervo e il campione del City Erling Haaland era San Teodoro.

