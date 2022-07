Addio a Franco Meloni.

Aveva solo 53 anni Francesco Meloni, noto a Olbia come Marocco, per la sua carnagione e capelli scuri, nomignolo dato a lui con simpatia, poiché erano gli stessi amici che gli volevano bene a chiamarlo così. Franco lascia una moglie e un figlio, aveva avuto una vita difficile, ma sempre piena di affetti.

Così lo ricorda una sua vicina di casa, in una traversa di viale Aldo Moro. “Ci siamo conosciuti che avevamo circa 14 anni, eravamo la classica compagnia di strada, nello specifico via Leonardo da Vinci. Era un ragazzo particolare, faccia da duro, spericolato ma con noi femmine sempre molto educato e sensibile un vero amico di cui fidarsi. Ci siamo persi di vista crescendo”.

Un’altra sua amica, sorridendo e con profonda nostalgia, ricorda alcuni aneddoti della sua vita. “L’ho rivisto qualche anno fa e come sempre con me molto cordiale ed educato e troppo simpatico – racconta un’altra amica -. Ti racconto una cosina che mi ha combinato. Avevo appena comprato auto e passavo per le vie di zona croce bianca. Arriva lui che nella fretta di salutarmi mi prende in pieno in bicicletta ammaccandomi la fiancata. Scendo dalla macchina e lui cercò di ironizzare l’accaduto, strappandomi un sorriso dalle labbra”.