Il fulmine abbattuto in un condominio di zona Isticadeddu.

Attimi di paura, questa mattina, verso le 11 in un condominio di via della Gardenia, a Olbia, in zona Isticadeddu, proprio davanti alle scuole. Un fulmine si è abbattuto su una canna fumaria, che si trovava sul tetto dell’edificio, facendola esplodere.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i detriti della canna fumaria sono finiti sulle auto parcheggiate in strada, danneggiandole. Prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, hanno subito messo in sicurezza la zona.

