Oggi i funerali.

Avranno luogo oggi alle ore 15 i funerali dei Domenico Albeltino, muratore olbiese di 55 anni, morto tragicamente martedì pomeriggio in un incidente stradale.

Con la sua moto ha attraversato tutto il prato della rotatoria, sfiorando le ruote di un pick up che usciva proprio da Cala Saccaia, prima di finire sul guard rail. Un impatto violentissimo. Abeltino è morto sul colpo.

Lascia due figli adolescenti. Il funerale verrà celebrato nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi a Olbia con partenza dal vecchio cimitero. Il suo corpo verrà tumulato al vecchio cimitero.

