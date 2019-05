Inizia oggi la festa di San Simplicio.

Ha inizio oggi la tanto attesa festa di metà maggio, rinomata in tutta la Gallura, overro la festa del Santo Patrono San Simplicio ad Olbia.

Sei giornate tra riti religiosi e divertimento, che avranno inizio ufficialmente oggi, con il raduno delle bandiere alle ore 17, che sfileranno accompagnate dalla banda musicale ”F. Mibelli” fino alla sede del Comitato Festeggiamenti San Simplicio e poi insieme per le vie della città e la Santa Messa nella Basilica di San Simplicio alle 19.

L’inizio della festa è segnata anche dagli immancabili fuochi d’artificio che dalle 21.30 coloreranno il cielo da viale Redipuglia per 15 minuti di fasci di luce che piroettano nell’aria, dando il via alle serate di divertimento che continueranno al parco Fausto Noce dove ci attendono gli ormai rinomatissimi ”Caddozzoni”, i paninari disseminati per tutto il circuito del parco, pronti per saziare gli innumerevoli visitatori che ogni anno prendono parte alla festa, i torronai e le innumerevoli bancarelle che formano una piacevole passeggiata lungo tutto il perimetro della festa.

L’intrattenimento continua con la serata di cabaret di Giuseppe Masia Show, il comico sardo che salirà sul palco alle ore 22.30 e le giostre, che come tutti gli anni attraggono migliaia di persone fino a tarda serata.

