Marina di Portisco Bandiera Blu per il 23esimo anno di fila

Risultato della gestione sostenibile del posto turistico.

Ancora una volta Marina di Portisco ottiene la Bandiera Blu, che riceve ininterrottamente dal 1996. L’ambito riconoscimento della Bandiera Blu sancisce ufficialmente l’impegno concreto e la professionalità dello staff di Marina di Portisco nella gestione sostenibile del porto turistico e la sua concreta sensibilità alle tematiche della sostenibilità, testimoniata dalle numerose iniziative sulla salvaguardia dell’ambiente intraprese nel corso degli anni.

La Bandiera Blu, infatti, è il riconoscimento internazionale all’eccellenza nella gestione delle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’ecosistema marino. E’ assegnata ogni anno sulla base di un’approfondita analisi che prende in esame i parametri dettati dalla FEE (Foundation for Environmental Education – Fondazione per l’Educazione Ambientale), fondata nel 1981), relativi alla qualità delle acque dell’area, alla gestione ambientale, ai servizi e alla sicurezza dei porti turistici e all’educazione ambientale. Tra gli altri elementi che fanno parte dell’indagine ci sono quelli relativi ai criteri di gestione sostenibile della struttura: la certificazione ambientale, la depurazione delle acque reflue, la raccolta differenziata dei rifiuti, le iniziative ambientali in porto e sul territorio e quelle sulla gestione dei flussi turistici.

Daniele Pace, amministratore delegato di Marina di Portisco, sottolinea che: “la Bandiera Blu è il risultato di un lavoro continuo e di un impegno preciso su temi dell’ambiente che sono sempre più critici e importanti. Per noi non è semplicemente un riconoscimento che ci gratifica, ma la conferma che stiamo operando con continuità, professionalità e rispetto dell’ambiente, anche a beneficio del nostro territorio e dell’accoglienza per i nostri ospiti.”

