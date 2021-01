I controlli dei carabinieri in zona Bandinu.

Seduti sulle panchine, in piedi fuori dal locale con le mascherine abbassate e la classica birretta in mano, facendo quattro chiacchiere. Erano un po’ questo pomeriggio in zona Bandinu, a Olbia, all’esterno del bar che fa d’angolo in via Imperia.

Ordinando da bere all’interno del bar, regolarmente aperto per il servizio di asporto, si sono fermati fuori a consumare e a prendere una boccata d’aria, quasi fosse un appuntamento improvvisato.

Una scena che non è sfuggita all’attenzione dei carabinieri di Olbia, impegnati, come di consueto, nei controlli per il rispetto della normativa anti Covid. I militari sono arrivati sul posto e il capannello di clienti si è sciolto.

(Visited 2.377 times, 2.377 visits today)