Cannigione e Olbia dicono addio a Gabriela, aveva solo 52 anni

Addio a Gabriela Filigheddu.

Due comuni in lutto per la scomparsa di Gabriela Filigheddu. Aveva soltanto 52 anni la donna che è venuta a mancare recentemente e che era molto conosciuta ad Arzachena e a Olbia. Originaria di Cannigione, Gabriela si era trasferita a Olbia, dove svolgeva il lavoro di insegnante di sostegno ed era molto amata dai suoi alunni.

Una notizia che è piombata come un fulmine a ciel sereno per molti amici e conoscenti, anche se sapevano che da tempo la 52enne non stava bene. Circa 8 mesi fa era scomparso suo padre e nel 2023 anche la zia, lutti che hanno reso ancora più dolorosi gli ultimi mesi della sua vita.

Sono tanti i messaggi di amici e conoscenti, che oggi hanno dato l’ultimo saluto a Gabriela Filigheddu, una persona davvero buona che si è fatta amare tantissimo. “Ancora non ci credo“, scrivono i suoi conoscenti, che non dimenticheranno mai il suo sorriso.

