Da San Teodoro in sella ad una Harley: successo per il 1° Run

Da San Teodoro è partito il 1° Run dei Veterani Italiani possessori di Harley Davidson.

Successo per il 1° Run dei Veterani Italiani possessori di Harley Davidson, con luogo di ritrovo a San Teodoro, sede della base logistico organizzativa, il Garage di Gallura Custom Cycles, dal 24 al 26 maggio.

Circa 50 partecipanti in sella alle loro fiammanti Harley-Davidson hanno potuto beneficiare delle bellezze dell’isola, con un meteo sempre favorevole. Alberto Grandi e la sua Associazione Motociclistica, con il prezioso contributo e supporto del valdostano Wanner Orsi del Montebianco Chapter, hanno potuto realizzare questo grande appuntamento monomarca, rivolto a scoprire una parte della Sardegna.

Grazie soprattutto ai bikers Veterani “isolani”, Demetrio, Michele ed Andy, che si sono molto prodigati nel guidare il folto gruppo di motociclisti durante i percorsi on the road in tutta sicurezza, per poter rendere questo Run indimenticabile! Ad ogni biker iscritto è stata garantita assistenza stradale globale e alla partenza sono stati consegnati i previsti gadget tanto ambiti, come adesivi e magliette dedicate.

La manifestazione è stata riservata ai possessori delle mitiche motociclette americane da minimo 25 anni, e si è svolta in tre giorni con percorsi a “ventaglio”, coprendo ogni giorno un tragitto di circa 150 km sulle magnifiche strade a curve della Sardegna. Dei veri e propri tour turistico-gastronomici, alla scoperta, in particolare, di queste zone di Sardegna:

1° giorno, tour in COSTA SMERALDA;

2° giorno, tour in ALTA BARONIA;

3° giorno, tour in GALLURA.

Le premiazioni.

Al termine della manifestazione si sono svolte le rituali premiazioni con i riconoscimenti cosi suddivisi:

•Gruppo piu numeroso i Cani Sciolti di Cagliari;

•Lady Of Harley Veterana mrs. Maria Assunta Scalas;

•Veterano piu’ anziano mr. Frank da Colonia, D, di anni 77!;

•Coppia bikers Veterani, Peter e Iole da Treviso, con un fiammante Trike bicolor Harley-Davidson del 105° anniversario;

•mr. Paco, Presidente del HDCI Italia, proveniente da Diano Marina, IM;

•mr. Genny D’Elia del gruppo Manicomio Criminale di Napoli;

•Trio Veterani operativi, Andy-Demetrio-Michele;

Biker proveniente da più lontano ed addetto Stampa, mr. Diego “Dagodevos” Ferrari del Milwaukee Chapter – Italian Section Coordinator.



