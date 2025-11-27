Gara di motocross a Olbia, ferito un giovane: ecco come sta

Le condizioni del giovane ferito in un incidente a Olbia.

A Olbia, le condizioni del ragazzo rimasto ferito in un incidente sulla strada provinciale 94, nei pressi di Portisco, mostrano segnali di miglioramento. L’episodio sarebbe legato a una corsa pericolosa tra amici su una moto da cross, che ha causato la caduta del giovane. Le Forze dell’Ordine stanno approfondendo la vicenda per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente. Un’ambulanza della Croce Rossa Italiana ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in codice rosso, a causa dei traumi riportati. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale, che hanno eseguito i rilievi necessari e gestito la viabilità, impegnandosi a ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza lungo la provinciale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui