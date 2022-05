Addio a Gavina.

Chi conosceva Gavina Varchetta, scomparsa a soli 55 anni, se la ricorda come una donna sorridente, solare e ottimista, nonostante la sua cagionevole salute. A Olbia è ricordata così, come una mamma umile e innamorata della vita, che faceva tanto per la sua famiglia.

Soltanto lo scorso anno si era spento, a 64 anni, suo marito Nicola di Pasquale, a causa di una malattia. “Ho avuto il piacere di conoscere Gavina quando portavamo le bambine all’asilo – racconta una sua amica – era una grande donna innamorata dei suoi meravigliosi figli e della famiglia, ma con lei la vita non è stata tanto buona, anche nel percorso della sua malattia lei era serena sempre anche se solo lei sapeva quanta sofferenza aveva. Era una persona speciale che entrava nel cuore di tutti”.