Il degrado nelle vie di Olbia.

Troppe vie di Olbia senza marciapiedi e se ci sono con l’arrivo dell’estate sono invase dalle erbacce. A segnalarlo sono i residenti di diversi quartieri, che sui social documentano la situazione delle strade della città.

In particolare, sono stati segnalate le traverse di viale Aldo Moro e la località Tannaule, per la presenza di erbacce molto alte e l’impossibilità, a causa della vegetazione, di poter camminare. “Noi vantiamo spesso un bel lungomare, ma in giro a Olbia c’è un degrado vergognoso”, si lamenta un residente segnalando la situazione di via Lanfranco, dove mancano anche i marciapiedi.

Lo scorso ottobre, l’amministrazione comunale aveva promesso nuovi marciapiedi e in tasca un milione e 800 mila euro per sistemare le strade di Olbia. Gli interventi, divisi in 2 appalti, prevederanno la realizzazione di infrastrutture prive di barriere architettoniche. Ma i lavori ancora non sono cominciati.