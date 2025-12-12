Addio a Gennaro Mollo.
Olbia in lutto per la scomparsa di Gennaro Mollo. Si è spento a 65 anni un imprenditore di origine napoletana noto in città, perché era titolare di un negozio nel centro commerciale Terranova, in viale Basa. Conosciuto come una persona sorridente, disponibile e cordiale, Gennaro lascia nel dolore una moglie e tre figli.
Sono tante le persone che oggi hanno dato l’ultimo saluto all’uomo. I funerali del 65enne avranno luogo domani, sabato 13 dicembre, alle ore 15, nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, partendo dall’abitazione dell’estinto, in via Strada Provinciale 73,3A.