Nuova vita per le piscine del Geovillage, il progetto da più di un milione

Un progetto per riqualificare le piscine del Geovillage di Olbia.

Le piscine del Geovillage, a Olbia, saranno restituite alla comunità, grazie a un’iniziativa del Cipnes Gallura, che intende rimetterle a nuovo. Grazie a un ambizioso progetto e l’ottenimento di un finanziamento di un finanziamento complessivo di 1 milione e 390 mila euro, gli impianti saranno rimessi a nuovo.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito dell’“Avviso pubblico rivolto agli Enti Locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi”, emanato dalla Regione Sardegna sulla base della Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 17.

Sono due i progetti oggetto del finanziamento: 942.784 euro per le piscine del Geovillage, di cui 785.000 dalla Regione e 157.784 provenienti da risorse proprie, e 728.187 euro per il GeoPalace, con 605.000 stanziati dalla Regione e 123.187 coperti da fondi interni. Questi interventi rientrano nella Fascia 1 dell’avviso, riservata ai Comuni con più di 15.000 abitanti.

L’intervento.

Il progetto di riqualificazione delle piscine prevede una serie di interventi tecnologici e impiantistici innovativi, tra cui collettori solari termici per la produzione di acqua calda e il riscaldamento delle vasche, un impianto fotovoltaico da 237,6 kW composto da 540 pannelli, un sistema di accumulo energetico da 500 kWh per ottimizzare l’utilizzo dell’energia prodotta, un cogeneratore Totem 25 da 50 kW per energia elettrica e calore, pompe di calore e illuminazione LED per un risparmio energetico significativo. Inoltre saranno sostituiti gli infissi e caldaie a condensazione per migliorare l’efficienza termica. Questi interventi garantiranno l’autosufficienza energetica delle strutture, abbattendo i costi di gestione e riducendo l’impatto ambientale.

Le piscine saranno gestite congiuntamente dal Cipnes e da Alma, società che ha acquisito parte del Geovillage. Alma ha già avviato la creazione di una Scuola internazionale in lingua inglese nel complesso, rendendo le piscine accessibili agli studenti, al campus universitario e alla comunità locale.

Accanto alle piscine, il GeoPalace sarà rinnovato e dotato di moderne attrezzature, diventando uno spazio versatile per eventi sportivi e culturali. Questo intervento punta a rafforzare la posizione di Olbia e della Gallura come centri di eccellenza per lo sport e la cultura.

