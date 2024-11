Il Tavolara scende in campo per donare il sangue a Olbia

L’Avis Olbia e il patto di sangue con il Tavolara.

A Olbia da tempo c’è una grave carenza di sangue, sopratutto per il gruppo 0 Rh negativo, che ha fatto slittare gli interventi. Così la dirigenza del Tavolara Calcio è scesa in campo per donare il sangue, dopo l’allarme di Avis Olbia.

Ci sarà una raccolta di sangue, giovedì 28, a partire dalle 8, presso il centro trasfusionale di Olbia. Qui giocatori e dirigenti del Tavolara doneranno il sangue. Soddisfatto il presidente di Avis Olbia, Gavini Murrighile, che ha dichiarato: ”E’ significativo che il mondo dello sport sia sempre in prima linea nel rispondere alle urgenze sociali della comunità. Così, dopo l’Olbia calcio, anche il glorioso Tavolara, memoria storica della città, ha promosso una chiamata alle “armi” da parte dei suoi tesserati, dirigenti e simpatizzanti. Siamo particolarmente fieri di accogliere questa ondata di gioventù e di bellezza, che si mette a disposizione di una nobile causa. Un ringraziamento speciale vada alla dirigente Francesca Stangoni del Tavolara e all’inossidabile Agostino Chiaffitella, che unitamente a Rita Padre, hanno coordinato questo importante appuntamento di solidarietà e di civiltà attiva.”

