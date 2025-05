Un altro pezzo di Alisarda se ne va, addio a Giancarlo Buraggi

Addio a Giancarlo Buraggi.

Un altro pezzo di storia della Alisarda/Meridiana se ne va a Olbia, con la scomparsa di Giancarlo Buraggi. E’ volato via a 90 anni l’uomo che per anni è stato istruttore per assistenti di volo, nonché uno dei più storici dipendenti della compagnia aerea. Sono tantissimi i colleghi che lo ricordano con affetto e nostalgia.

Sono tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del professionista, come è ricordato da tutti gli ex lavoratori di una compagnia che oggi nel rammarico di tutti non c’è più. “Tutti avevano da imparare da signor Buraggi. Credo che anche lassù servirà la tua saggezza e sapienza e conoscenza”, lo ricorda così uno dei suoi tanti ex colleghi di lavoro. Giancarlo lascia una moglie e tre figli.

