Addio a Luisa Littera.

Dolore a Olbia per la scomparsa di Luisa Littera. La donna era molto conosciuta in città perché per anni ha lavorato in un supermercato nel quartiere intorno a viale Aldo Moro, conquistando tutti con la sua gentilezza e simpatia.

Luisa è ricordata dai suoi amici e i clienti del supermercato come una persona molto buona, che donava sempre a tutti il suo sorriso contagioso. Sono tanti i messaggi commuoventi che i suoi colleghi, amici e conoscenti hanno lasciato nelle loro bacheche dopo aver appreso la brutta notizia della sua scomparsa. “Sei e sarai sempre nei nostri cuori”, è l’ultimo commuovente saluto di una sua amica.

