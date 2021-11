Alberi a San Nicola.

La prima zona che vedrà la messa a dimora degli alberi sarà San Nicola. Alcuni dei 6mila alberi, che fanno parte di un bando appena vinto dal Comune per la realizzazione di parchi e viali cittadini, andranno all’area verde attorno al parcheggio di via Marie Curie, di fronte alla nuova Chiesa in costruzione.

Lo ha comunicato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il quale ha annunciato anche dove sarà destinato il verde pubblico. Il parcheggio, attualmente inutilizzato, è circondato da un’area piena di erbacce che sarà presto destinata a diventare un giardinetto pubblico. “Abbiamo partecipato a un bando per la messa a dimora di 6mila piante ad alto fusto in 5 siti della città lo abbiamo vinto e si faranno i bandi a breve dove pianteremo questi alberi”, dichiara il primo cittadino.