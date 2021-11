Vandalismo a Olbia.

Troppi episodi di vandalismo a Olbia, arrivano le telecamere nei quartieri più colpiti dagli incivili. A comunicarlo è il sindaco Settimo Nizzi.

L’ultimo è accaduto ieri contro le mura puniche di via Torino, dove alcuni ignoti hanno rimosso alcune pietre per poi gettarle in terra. Non è la prima volta che succede, così come sono tanti gli atti di vandalismo in altre zone della città.

Una situazione a cui l’amministrazione comunale vuole porre rimedio, attraverso la videosorveglianza. “Vi assicuriamo che partirà il bando per mettere le telecamere nei luoghi – dichiara -. La sala operativa è già stata ultimata. Ora dobbiamo pubblicare il bando per la fornitura e la posa delle degli apparecchi. Speriamo si possa stare tutti più tranquilli”.