Al Mater Olbia la presentazione di GimSeno

Concluso al Mater Olbia Hospital il ciclo di incontri dedicato alla presentazione di GimSeno, un’iniziativa di medicina collaborativa. Con la sinergia tra la fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS, l’ospedale Isola Tiberina e la struttura ospedaliera gallurese. Questo progetto delinea l’avvio operativo di una rete senologica d’eccellenza che pone al centro l’integrazione delle risorse cliniche e la valorizzazione del percorso di cura della paziente.

L’obiettivo del progetto, promosso dal prof. Gianluca Franceschini, si fonda su una governance condivisa e su una strategia di integrazione clinica. Volta a standardizzare l’assistenza senologica tra le diverse sedi coinvolte. Durante l’evento conclusivo, la discussione tra il vertice amministrativo del Mater Olbia Hospital e il team multidisciplinare ha evidenziato come l’allineamento dei valori e delle competenze rappresenti il pilastro fondamentale per elevare la qualità delle prestazioni sanitarie e accelerare il progresso scientifico nel settore.

La rete cresce

Un elemento chiave del consolidamento di questa collaborazione è rappresentato dal recente inserimento della dott.ssa Maria Natale nel team del Mater Olbia. Proveniente dall’équipe del prof. Franceschini. Tale inserimento favorisce la creazione di un’unica grande unità senologica . Che, pur rispettando le specificità territoriali delle singole strutture, assicura a ogni paziente un protocollo multidisciplinare omogeneo e coordinato. La presenza attiva di figure chiave nella chirurgia senologica e nella radiologia interventistica garantisce inoltre che ogni fase del percorso diagnostico e terapeutico rispetti i più elevati standard di appropriatezza delle cure.

L’iniziativa beneficia del supporto strategico di Komen Italia. Consolidando una cooperazione già radicata sul territorio sardo e nazionale per quanto concerne la prevenzione e il sostegno alle donne colpite dal tumore del seno. Attraverso questo modello visionario, il progetto GIMSeno mira a trasformare la gestione della salute del seno in un sistema fluido e interconnesso, dove l’innovazione organizzativa diventa lo strumento principale per garantire l’eccellenza nelle cure e il benessere della persona.