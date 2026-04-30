Tutto pronto per il concerto del Primo maggio a Olbia.

Sul prato del parco Mario Cervo di Olbia è tutto pronto per il concerto del Primo Maggio. Dopo due anni di stop la città rivive una tradizione che era stata sospesa a causa della difficoltà di trovare una location adatta all’evento negli ultimi anni molto sentito nella cittadina gallurese per celebrare la festa di lavoratori e che si tiene per tradizione in un parco. Con la conclusione dei lavori dell’Iti sul Mario Cervo, è stata scelta come luogo per l’evento. Sulla zona verde del quartiere di Sacra Famiglia il palco dove si terrà la manifestazione musicale è pronto.

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Un tempo era il parco Fausto Noce location dell’evento che ormai arriva all’undicesima edizione. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’associazione Eventi Frizzanti e l’assessorato alla cultura del Comune. La nuova location, il parco Mario Cervo è la novità assoluta del 2026 e rappresenta il primo passo per sfruttare un’area verde in città per eventi promettendo un’esperienza suggestiva a pochi passi dal mare. Non è detto che il Mario Cervo non diventerà nel futuro più vicino un luogo di cultura, a prescindere dal Primo Maggio.

Il programma.

Si comincia alle 10.30 con una serie di proposte dedicate ai più piccoli. Tra queste animazione e sessioni di yoga per i più piccoli. Lo spettacolo Monologhi di Federico Filigheddu arricchisce l’offerta culturale, mentre il movimento è garantito dalle lezioni di pallavolo con la Volley Hermaea e dalle attività con le Majorettes Tonino Spano. Non manca un approccio alla tradizione gastronomica locale attraverso il laboratorio di pasta fresca gestito da Acqua e farina.

Il concerto pomeridiano.

La musica comincerà dalle ore 16 con la conduzione è affidata alla giornalista Antonella Brianda, che presenterà gli artisti. I generi musicali sono diversi: dal pop, al soul e la musica elettronica. Saliranno sul palco Chiara Effe, Manuella e i Purple Drip. Il ritmo sarà sostenuto anche dall’energia della Funky Jazz Orchestra e dalle sfumature latine del gruppo En Clave Jazz.

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