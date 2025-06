Giocatore dell’Olbia esordisce in Nazionale, applausi in Bangladesh

Un giocatore dell’Olbia nella Nazionale del Bangladesh.

Un giovane talento dell’Olbia Calcio 1905 ha portato il nome della squadra gallurese sul palcoscenico internazionale. Il 4 giugno 2025, Fahamedul Islam, cresciuto nelle fila del club bianco, ha esordito con la prima squadra della Nazionale del Bangladesh in occasione di un’amichevole disputata allo Stadio Nazionale di Dhaka contro il Regno del Bhutan.

Il debutto, segnato da un’atmosfera di festa e grande partecipazione popolare, si è svolto davanti a 18.000 spettatori che, al momento della sua uscita dal campo nel secondo tempo, gli hanno tributato una standing ovation. Islam era stato schierato titolare e ha offerto una prestazione solida, convincente e attenta, contribuendo al successo della sua squadra, vittoriosa per 2-0.

La presenza in campo del giovane calciatore rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto dalla società sarda nel settore giovanile e conferma il valore di un percorso sportivo in continua crescita. Intanto, la prossima occasione per vedere Fahamedul con la maglia del Bangladesh sarà il 10 giugno 2025, quando la nazionale asiatica affronterà Singapore in una gara valida per le qualificazioni alla Coppa Afc 2026.

L’Olbia Calcio 1905 ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dal proprio giocatore, sottolineando l’importanza di un evento che premia il talento, l’impegno e la determinazione di un giovane che ora guarda con fiducia a nuovi traguardi internazionali.

