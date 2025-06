Fondali liberi dalla plastica, l’iniziativa a Palau

L’iniziativa a Palau contro la plastica.

In occasione della Giornata mondiale degli Oceani, il Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” organizza a Palau una pulizia della costa e del litorale da Cala Scilla a Punta Don Diego. Alla giornata ecologica può partecipare chiunque abbia a cuore il mare e i suoi fondali, perché la partecipazione è libera.

“È un modo per vivere l’ambiente marino di un meraviglioso tratto di costa insieme ai nostri volontari – assicurano dal Comitato -. Ognuno può contribuire a rendere i nostri fondali liberi da plastica e a preservare con il proprio aiuto questo suggestivo ambiente costiero”.

Per chi volesse dare una mano, l’appuntamento è domenica 8 giugno alle ore 9:30 alla rotonda di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine di Talmone. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 346/3279711 o i canali Facebook e Instagram degli “Amici di Talmone“.

