Un anno senza il piccolo Gioele, Olbia e Ozieri non lo dimenticano

Il ricordo di Gioele Putzu.

È passato un anno dalla scomparsa di Gioele Putzu, avvenuta il 14 settembre 2024. Olbia non dimentica quel tragico pomeriggio, quanto il piccolo è tragicamente scomparso facendo quello che fanno tutti i bambini della sua età: giocando con un aquilone in un campo da calcio a Ozieri, in attesa del concerto del suo cantante preferito, Fedez.

L’incidente ha sconvolto due città, Olbia e Ozieri, due comunità che sono rimaste unite nel dolore per una giovane vita spezzata a 10 anni. Per ricordare il ragazzino scomparso, oggi, 14 settembre, alle ore 19, nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, a Olbia, si terrà una messa.

