Due anni senza Ambra, Trinità d’Agultu non dimentica la 28enne

Ambra Deledda è scomparsa nel 2023 a Trinità D’Agultu.

Sono passati due anni dalla scomparsa di Ambra Deledda. La giovane originaria di Viddalba, che viveva a Trinità D’Agultu, è volata via a soli 28 anni nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2023. Una tragedia che ha unito nel dolore non solo i due paesi ma tutta la Sardegna.

La giovane, di soli 28 anni, era stata assunta presso una scuola dell’infanzia di Trinità D’Agultu e si era trasferita con il suo fidanzato nel paese gallurese. I piccoli alunni dell’asilo si erano affezionati a lei, quella ragazza piena di entusiasmo che in poco tempo aveva conquistato anche i genitori dei bimbi. Il dolore della sua scomparsa è rimasto ancora vivo nel paese.

