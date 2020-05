Le lauree il 27 maggio.

Il giorno 27 maggio 2020, in modalità telematica, si terranno le lauree della sessione straordinaria dell’A.A. 2018/2019 del Corso di Laurea in Economia e management del turismo e del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism Management del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari.

La mattina, a partire dalle ore 9 discuteranno la tesi i laureandi del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism management, Federica Seu, Antonella Puligheddu, Francesca Piroddi, Eleonora Serra, Anna Lisa Ambrosino, Ilenia Urgias.

Seguirà, a partire dalle ore 10 e 30, la discussione delle tesi del Corso di laurea triennale in Economia e management del turismo di Tania Immacolato, Monica Moretto, Elena Giovanna Nicolai, Morena Alfieri, Giorgia Lai, Tamara Sanna, Nicole Satta, Jessica Aisoni, Antonio Tenuto, Margaux Brogi, Melania Canu.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15 discuteranno la tesi i laureandi del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism management, Fabio Muntoni, Ilaria Fancello, Carolina Itzel Morelli Serna, Debora Farina, Roberta Cassitta, Deborah Demuro, Mario Loriga.

Seguirà, a partire dalle ore 16 e 45, la discussione delle tesi del Corso di laurea triennale in Economia e management del turismo di Enrico Nicola D’Aniello, Eleonora Spanu, Yanet Albin, Francesco Deiana, Alessio Salvatore Orecchioni, Ludovica Liberti, Ioana Aganencei.

