La Chiesa de La Salette celebra la 34ª Giornata Mondiale del Malato

A Olbia la celebrazione della 34esima Giornata Mondiale del Malato.

Anche la chiesa di Nostra Signora de La Salette di Olbia ospita la 34esima Giornata Mondiale del Malato. Si terrà mercoledì 11 febbraio, la celebrazione dell’evento con la Santa Messa, in programma alle ore 17 e presieduta dal parroco don Gianni Sini, concelebrata da diversi sacerdoti.

L’evento della Giornata Mondiale del Malato che si terrà a Olbia coincide con l’anniversario della prima apparizione della Vergine a Lourdes, ed è ispirato al messaggio di Papa Francesco: “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”. ”Un invito – sottolinea il parroco don Gianni Sini – a fermarsi accanto a chi soffre, in un tempo che ci abitua all’indifferenza e alla fretta. Siamo chiamati – prosegue – a rinnovare la nostra compassione e a non voltare lo sguardo davanti al dolore”.

Durante la celebrazione sarà conferito il sacramento dell’unzione degli infermi a circa cento malati. Numerose le adesioni da parte delle associazioni di volontariato, tra cui Unitalsi, Oftal, “Un incontro, una speranza” e gli amici di Villa Chiara. La Croce Rossa Italiana assicurerà, come di consueto, il trasporto dei malati gravi grazie a mezzi attrezzati e personale qualificato. ”Anche quando la medicina non può più intervenire – conclude don Gianni Sini – resta sempre molto da fare in umanità. E in questo, i volontari ci offrono una lezione di vita”

