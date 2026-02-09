Pronto soccorso Tempio a Carnevale, Asl Gallura: “Turni garantiti”

La smentita della Asl Gallura sul pronto soccorso di Tempio.

La Direzione Aziendale della Asl Gallura smentisce quanto riportato oggi in merito alla copertura dei turni del Pronto Soccorso di Tempio Pausania nelle giornate del Carnevale. ”I turni in quelle giornate sono garantiti – sottolinea la Direzione Aziendale – l’azienda esterna a cui è affidato il servizio ci ha comunicato di aver già individuato il personale per assicurare l’assistenza necessaria durante i giorni dell’evento e per tutto il mese”.

Saranno garantiti anche i turni del personale della Radiologia. ”Abbiamo ricevuto disponibilità da medici e tecnici della Radiologia per i turni da effettuare con prestazioni aggiuntive – aggiunge la Direzione Aziendale – in modo da rafforzare ulteriormente l’assistenza e garantire tempestività e continuità alle attività diagnostiche a supporto dell’emergenza-urgenza nel periodo del Carnevale, notoriamente caratterizzato da una forte affluenza di visitatori verso il territorio di Tempio Pausania”.

