Volo Olbia-New York, come la città si prepara alla sfida americana

Da maggio il volo diretto da Olbia a New York.

Il ponte tra la Sardegna e gli Stati Uniti è finalmente realtà. Con l’imminente avvio del volo diretto tra New York e Olbia, che avrà luogo a maggio, la destinazione Sardegna si prepara a una svolta internazionale senza precedenti. Non si tratta solo di una nuova rotta aerea, ma di una sfida per l’intero ecosistema turistico. Per questo il Macronodo Artes 4.0 dell’Università di Sassari chiama a raccolta gli operatori della filiera per trasformare questa connessione in un’opportunità di sviluppo concreta e innovativa. Si terrà il 20 febbraio 2026, 10.00, Aula Magna “Robert F. Engle”, Aeroporto “S.A. Karim Aga Khan”, Costa Smeralda.

La partecipazione all’evento è libera e interesserà tutta la filiera turistica, dagli albergatori alle agenzie di viaggio, passando per i rent a car e i charter nautici, senza dimenticare il mondo delle locazioni turistiche di alto livello e i generatori di esperienze culturali ed enogastronomiche. Un evento trasversale per un approccio sinergico al prodotto destinazione.

L’innovazione e i workshop tematici.

Il Macronodo Artes 4.0 di UNISS e il Competence Center nazionale Artes 4.0 hanno avviato la progettualità per lo sviluppo di una piattaforma internazionale per la robotica e l’innovazione nei settori della nautica da diporto, del turismo e della sanità, con sede ad Olbia. Nell’ambito del progetto, è stato ideato un programma di workshop di approfondimento sui temi strategici di interesse degli operatori e degli stakeholder della Sardegna, con la volontà di rendere ancora più sinergica l’innovazione con i processi di sviluppo territoriale.

Il progetto e gli scenari di sviluppo.

L’innovazione è alla base della creazione di nuovi prodotti turistici, fondamentali per intercettare i mercati internazionali e i viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Da questa considerazione nasce l’idea di organizzare un workshop sull’internazionalizzazione del prodotto turistico, con un focus specifico sul Nord America. Ancora più importante per la Sardegna in occasione del prossimo avvio del collegamento diretto tra New York e Olbia. Un’opportunità che richiede un’analisi attenta per massimizzare il valore creato per la destinazione e per l’intero sistema di offerta. Affronteremo il tema con speaker di rilievo nazionali e internazionali, con un approccio pratico, utile a comprendere come innovare i singoli servizi per soddisfare al meglio le aspettative attuali e future del turista nordamericano.

Tra i tanti autorevoli interventi sarà prezioso il contributo della Regional Sales Director di Delta Vacations, il TO del vettore statunitense, che, con dati e suggerimenti pratici, spiegherà la scelta di posizionamento del volo e le importanti aspettative e risposte nella destinazione. Un appuntamento da non perdere, con le conclusioni affidate all’assessore regionale Franco Cuccureddu per una visione strategica che accompagnerà gli imprenditori nella nuova scommessa con gli USA.

L’evento è organizzato dal Macronodo Artes 4.0 dell’Università degli Studi di Sassari e dal Competence Center Artes 4.0, con il supporto della Confindustria del Centro Nord Sardegna, della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Sassari e del Consorzio Universitario Uniolbia.

