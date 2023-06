La giostra se ne va da piazza Matteotti a Olbia.

Da oggi non vedremo più la giostra in piazza Matteotti a Olbia. Da due giorni erano cominciati i lavori di smontaggio il carosello che nel 2021 era stato installato nella piazzetta per allontanare il degrado, poiché da tempo luogo di risse e episodi di criminalità.

La giostra era stata al centro delle polemiche, accusata di essere un palliativo contro un fenomeno che invece andrebbe combattuto con la maggior presenza di forze dell’ordine nel centro storico. Infatti, recentemente era avvenuta una rissa mentre le mamme portavano i bambini a fare un giro sui cavallini colorati. Tuttavia, la giostra non se ne andrà via dalla città, ma è stata traslocata in piazza Elena di Gallura, di fronte al Municipio, vicino al parco giochi per bimbi inaugurato due mesi fa ai Giardinetti.

