Il turista ungherese stava partendo per Livorno.

Si stava imbarcando su una nave per Livorno al porto di Olbia con un chilo di sabbia nella valigia. Fortunatamente gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato il turista ungherese, sequestrandogli la bottiglia.

Con il caso di oggi e quello del 21 giugno scorso è stata, dunque, inaugurata la stagione dei furti di sabbia. L’uomo le aveva prelevate dalle spiagge di Olbia e Castelsardo. L’uomo è stato segnalato alla sezione operativa di Olbia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le attività di competenza. Il 21 giugno scorso, sempre all’Isola Bianca, è stato sventato un altro furto, quando la security dell’AdSP ha fermato due turisti italiani, in partenza per Genova, con quattro bottiglie da mezzo litro riempite di sabbia ed alcuni sassi prelevati dalle spiagge limitrofe. Anche in questo caso, i due sono stati segnalati alla sezione olbiese dell’Agenzia delle Dogane.

